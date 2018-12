AMLO ANUNCIA PERFORACIÓN DE NUEVOS POZOS PETROLEROS EN CAMPECHE

En el marco de su tercera conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que se iniciará en los próximos días la perforación de pozos en el estado de Campeche con la finalidad de frenar la caída de producción de petróleo en el país.

“Pemex va a manejar ahora más inversión y ya en unos días más vamos a iniciar la perforación de nuevos pozos petroleros y la intervención de pozos que están declinando en producción pero que se van a reactivar, yo aprovecho para decirles que en 10 días vamos a ir a Campeche porque vamos a iniciar la perforación de una buena batería de pozos petroleros para parar la caída en la producción y empezar a producir más petróleo crudo”.

Además, ratificó la determinación de su gobierno de no continuar, por el momento con el esquema de rondas en aguas profundas, hasta en tanto las empresas que obtuvieron contratos con la reforma energética ofrezcan resultados en materia de inversión.

Y es que mencionó, a la fecha después de cuatro años “ni un sólo barril de petróleo” se ha extraído.

“No podemos nosotros continuar entregando territorios para la extracción de hidrocarburos si no hay inversión y lo más importante, si no hay producción; debe de quedar claro que no se van a cancelar los contratos, para que no haya desconfianza”.

“El compromiso nuestro es dar una tregua de tres años para que haya resultados porque lo que no queremos es que se tengan los títulos de concesión y sólo se utilicen para especular, lo que queremos es que se produzca petróleo”, precisó López Obrador.