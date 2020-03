AMLO anuncia que sí usará al avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró esta mañana que “sí” se subirá al avión presidencial e incluso podría dar una conferencia matutina desde su interior.

“Ya vamos a a dar a conocer cuándo empieza la venta al público, todavía no lo queremos hacer porque queremos que estén ya distribuidos los boletos; ya se empezó a hacer el trabajo de impresión, de distribución (…) lo que se busca es que ya venga certificado con todo el servicio y para abril o para mayo, vamos a empezar a visitarlo, ya me entró la curiosidad y les voy a invitar, vamos a ir allá, a lo mejor hacemos una mañanera allá, sí me voy a subir y ahí vamos a imaginar que vamos en vuelo”, expresó a los medios de comunicación.

Dijo que probablemente a finales del presente mes la aeronave estará de regreso en México; una vez que hayan concluido los procesos de certificación y que antes del 15 de marzo de este año, los boletos de la Lotería Nacional con los que se recaudará el equivalente el monto del avión para la adquisición de equipo médico, se pondrán a la venta al público.

Sseñaló que cuando llegue el TP01, será estacionado en la zona de lo que fue el hangar presidencial en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México.