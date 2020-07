AMLO anunció que se hará la prueba del coronavirus hoy previo a su reunión con Trump

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el día de hoy se hará la prueba del COVID-19, previo a su reunión con su homólogo, Donald Trump el próximo 8 de julio.

“Me haré la prueba hoy en la tarde y mañana les informo, no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, no tengo cansancio, decaimientos ni problemas de respiración, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable, me hago la prueba hoy y mañana les informo”, aseguró.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que “si allá (en Estados Unidos) hace falta hacerse otra prueba, de acuerdo al protocolo de salud” está dispuesto a hacerlo, pues afirmó no tener “ínfulas de superioridad”.

Dijo también que previo a su reunión con Donald Trump, va a visitar los monumentos de Benito Juárez y Abraham Lincoln en Estados Unidos; y que mañana a mediodía va a salir hacia Washington.

“Mañana voy a salir, se va a informar al Senado de este viaje; de todas formas vamos a encontrarnos mañana. Ya estamos preparados; ya sabemos cómo vamos a viajar, es en avión comercial; vamos a llegar a Washington por la noche y el miércoles iniciamos actividades; llevaremos ofrendas a Abraham Lincoln y a Benito Juárez”, dijo López Obrador.