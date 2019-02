AMLO: AUNQUE NO LES GUSTE A ALGUNOS, ME ESTÁ APOYANDO ALEJANDRO MORENO

“Aunque no les guste a algunos, me está apoyando el gobernador Alejandro Moreno, y aunque no les cuadre, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a nuestro estado para dar a conocer diversos programas de apoyo al campo y a la población en general, pero de manera especial el de Crédito a la Palabra a los Ganaderos de la entidad, y en cuya intervención reiteró su compromiso de que llegó la hora del Sureste del país.

En su visita al estado de Campeche, la tercera en lo que va de su administración, en compañía del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y de algunos de los integrantes de su Gabinete Presidencial, que incluyó al municipio de Escárcega, aseguró se atenderá de manera especial al Sureste no solo porque él es de esta región sino porque se quedó en el rezago, el abandono y cada vez con más marginación y pobreza.

Afirmó se apoyará toda actividad productiva, y todo el que tenga su tierra, ejidatario o pequeño propietario tendrá el apoyo si lo necesita para producir porque, “la fábrica más importante de México es el campo, si se apoya, si se trabaja el campo, podemos lograr el renacimiento de México” y frenar la migración en busca de trabajo.

Precisó que en el caso de la agricultura, los campesinos recibirán un apoyo económico de manera directa; sobre los precios de garantía, indicó ya se fijaron, en el caso del maíz, cinco mil 600 pesos la tonelada; arroz, 6 mil 120 pesos; frijol, 14 mil 500 peso y, leche 8.20 pesos el litro en tanto que en el programa Sembrando Vida, al que desee participar y tenga una parcela, se pagarán 5 mil pesos mensuales para jornales.

-Diez mil empleos permanentes para sembrar 25 mil hectáreas, 10 mil empleos, cinco mil pesos mensuales… no es empleo temporal, seis años, el tiempo que esté en la presidencia, y si salen más hectáreas, vamos a conseguir el presupuesto para que se amplíe.

En el caso del Crédito a la Palabra a los Ganaderos, López Obrador será sin intereses, sin papeleo ni trámite burocrático, a pagar en tres, cuatro años.

En este contexto, López Obrador reconoció el trabajo coordinado que realiza con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas,

-Quiero decirles, aunque no les guste a algunos, me está apoyando Alejandro Moreno, y aunque no les cuadre… Ya saben que siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega.

-Además les digo: ya pasó la campaña, ya ahora solo hay un partido: México. ¿O vamos a seguir peleando? ¿Qué ganamos con eso? Nada –indicó contundente.

-Peleábamos cuando queríamos llevar a cabo la transformación, ahora ya estamos en eso. La vamos a llevar de la vida pública de México, entre todos, desde abajo.

Reiteró entonces su decisión de rehabilitar la zona arrocera de nuestra entidad, “ese es un compromiso que estamos haciendo”, cereal que indicó tendrá precio y se buscará la manera de apoyar a los productores y añadió en el campo no solo se produce sino significa una forma de vida sana y buena, y donde apuntó hay una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales, pero, además, evitará la migración que dijo debe ser optativa, no obligatoria.

Más adelante, enumeró los beneficios de varios programas de administración, centrados en la entrega de recursos económicos a varios sectores de la población, de manera directa, como son jubilados y pensionados, adultos mayores, jóvenes, entre otros y de esa manera “serenar al país” y evitar la inseguridad.

-Y estamos ya iniciando un programa, junto con los gobernadores y comienza aquí, en el Sureste, para que haya atención médica y medicamentos gratuitos. Se va a mejorar el sistema de salud.

Finalmente, sobre los problemas de regularización de tierras, que ha sido causa de manifestaciones públicas en nuestro estado, dijo le llamó la atención sigan los problemas, y se verá que los que tengan ya su posesión legítima, reciba sus documentos, por lo que vendrá Román Meyer, encargado de la regularización de la tenencia de la tierra para su atención, así como David Monreal, coordinador en Ganadería, para apoyar en lo relativo a los créditos, para luego indicar que regresará en un plazo no mayor de cuatro meses.