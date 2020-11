AMLO descarta “acuerdo en lo oscurito en el caso Cienfuegos”

Al destacar que el presidente de México no es un florero y no está de adorno, Andrés Manuel López Obrador, descartó algún “acuerdo en lo oscurito” en el Caso Cienfuegos.

Señaló que la agencia de noticias Reuters “se equivocó” al afirmar que Estados Unidos regresó al país al ex secretaria de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a cambio de que le entregara a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Pues este en este caso no teníamos nosotros información, no y ese es otro principio, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, por eso cuando me informan oficialmente, me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación, como si yo estoy aquí todos los días , de 6 a 7, recorro todo el país, estoy pendiente, pues por eso pedí que se se revisará el marco en que se da la cooperación con la agencias de Estados Unidos y pedí que enviaran elementos de pruebas”, expuso.

Descartó amenazas al Gobierno de Estados Unidos y por el contrario manifestó que ha habido una muy buena relación de cooperación de confianza.

“Esto surgió de manera extraña, aunque no hay nada casual, se presenta esta acusación, desde luego nosotros actuamos con prudencia porque se da en vísperas con las elecciones, y les consta dijimos: vamos a esperar que pasen las elecciones, pero al mismo tiempo por los canales por las vías diplomaticas se hicieron los trámites que corresponden cuando se tiene un gobierno independiente libre, soberano, y hubo apoyo , hubo colaboración del gobierno de EEUU”.

“No es que se haya amenazado ni mucho menos lo que está diciendo una agencia de estas famosa… pues se equivocaron, porque insinuaron , para que no vayan a decir que no tenemos cuidado en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado; quién sabe qué estaban pensando, o quién les filtró la información, porque también esa era un práctica muy arraigada para generar desconcierto, para poner en entredicho al gobierno de México y al país, entonces eso se terminó”.