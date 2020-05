AMLO desea reanudar sus giras para inaugurar obras

Durante la conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desea reanudar lo más pronto posible sus recorridos por el país para supervisar e inaugurar obras relacionadas con el Tren Maya o sucursales del Banco de Bienestar.

Dejó en claro que no organizará mítines con saludos de mano, sino que obedecerá las medidas de sana distancia ahora que se reactivará la industria de la construcción.

Incluso, comentó que ya cuenta ya con un plan de giras que arranca por el sur del territorio nacional, desde Palanque hasta Cancún.

“Si puedo y si ellos lo autorizan quiero ir a dar los banderazos, desde luego, no mítines, no concentraciones, de una vez lo adelanto, sino actos así, de menos de 50, con sana distancia, todavía no vamos a poder saludarnos de manos, sino saludarnos del corazón, pero sí quiero ir a dar el banderazo del inicio de las obras del tren maya, quiero ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Yucatán y a Quintana Roo porque ya están por concluirse los procesos de licitación de cuatro tramos”, detalló el presidente en la conferencia de prensa de este jueves.

“Quiero ir a inaugurar porque ya tenemos construidos bancos del bienestar en distintos puntos, quiero ir a inaugurarlos, porque son los bancos para la dispersión de los recursos; en fin, ya tengo trabajo hacia delante” destacó el presidente al reiterar que está a la espera de lo que le diga el secretario de salud Jorge Alcocer.