AMLO FIRMÓ INICIATIVA PARA ELIMINAR LA REFORMA EDUCATIVA

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para eliminar la Reforma Educativa que fue impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. “Compromiso cumplido maestras y maestros de México”, aseguró el mandatario.

En presencia del secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, y el consejero Jurídico, Julio Scherer, el titular del Ejecutivo federal signó la iniciativa para reformar el artículo tercero constitucional y que será enviada a la Cámara de Diputados.

Comentó que “con la mal llamada Reforma Educativa” los estudiantes que aspiraban a la educación medio superior y superior fueron rechazados no por sus capacidades y sus resultados en el examen de admisión, sino “porque no había espacio y las universidades no contaban con presupuesto suficiente”.

López Obrador reiteró que en su administración se van a construir 100 nuevas universidades públicas y se otorgarán 300 mil becas a estudiantes de nivel superior de escasos recursos.

Además comentó que con este nuevo proyecto educativo se tomará en cuenta al magisterio y a la sociedad, ya que hay buena relación con los docentes, quienes participaron en la elaboración de esta iniciativa.