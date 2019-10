AMLO HA INSTRUIDO SEPARACIÓN ENTRE MORENA Y GOBIERNO: MEAVE

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador “debe prevalecer la separación entre el Gobierno y Morena”, resaltó la delegada de la Secretaría de Bienestar, Katia Meave Ferniza al ser cuestionada sobre la cancelación de las asambleas distritales del partido.

“Tenemos la instrucción del presidente de no involucrarnos en temas del partido y así lo hemos hecho por eso no tengo opinión sobre el proceso, ahorita somos Gobierno y no vamos hablar de un partido específico”.

Dijo desconocer el procedimiento que se vive dentro de Morena, aunque aseguró que de manera general está a favor de que haya participación en cualquier sentido y forma.

“Yo confío que en México, en que los procesos en general sean de manera democrática y la ciudadanía participe de la mejor forma, porque eso va ayudar a que seamos un país mucho más democrático y abierto”.