AMLO informó que salió negativo en su prueba de covid-19

“Salí bien, es decir , salí negativo, ya me entregaron el resultado. Me dan un trato especial, lo reconozco, porque pues por mis labores, en caso de que saliera positivo tenía que yo preparar un mensaje, y no podría yo venir aquí con ustedes, que estoy todas las mañanas”, manifestó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno a los resultados de la prueba Covid-19 que se realiza semanalmente.

El mandatario hizo un llamado a la población para que continúen con las medidas sanitarias, como la sana distancia y el lavado de manos.

“Pero afortunadamente bien, nada más que hay que cuidarse, la sana distancia es importantísimo”, declaró.