AMLO: La situación en México está controlada

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las medidas personales que tomará para evitar contagio del Covid-19 será -básicamente- cumplir con el protocolo de la Secretaría de Salud.

El mandatario pidió a la población a respetar estas medidas y aseguró que la situación está controlada.

“No hay ningún desbordamiento de coronavirus. Yo no me puedo aislar, pero me cuidaré”, declaró el mandatario.

“Pedimos que no intervengan los políticos, ni los que no son expertos en esta materia. Una declaración mala puede causar daño, tenemos que evitar el amarillismo y las mentiras. Hay pruebas que muchos medios exageraron la información, no quiero juzgar pero es evidente”.

Precisó que se destinarán 17 hospitales para hacer frente esta emergencia.

Además llamó a la sociedad a cuidarse pero no exagerar con las medidas ni las compras de pánico.