AMLO lanza decálogo para beneficiar a clases medias y empresarios

A través de redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un decálogo para ayudar a la clase media, a la clase media alta y las grandes corporaciones económicas y comerciales.

Resaltó que sus acciones además buscan proteger al 70 por ciento de los hogares mexicanos, empezando por la base, es decir los más pobres; luego “inyectar recursos”, para fortalecer la economía y el consumo interno.

Anunció que se adelantarán nuevamente la pensión para adultos mayores y las becas.

Entre las diez acciones se encuentra:

1.-Que no haya corrupción. Que no haya impunidad, esto ayuda a todos, que haya piso parejo para que el que quiera hacer un negocio tenga igual trato y no haya preferencia, y se garanticen condiciones de igualdad.

2.- Reducir el gasto del gobierno a la sociedad. Esto ayuda que un mediano empresario anda buscando hacer un negocio y se entera de que el presidente tiene un avión de 130 millones dólares, es indigno, eso ofende, estamos reduciendo el gasto de gobierno para poder liberar fondos al desarrollo.

3.- Garantizar las libertades. No vamos nosotros a limitar ninguna libertad, al contrario, es un país de mujeres y hombres libres. El gobierno no va a reprimir, porque han llevado a cabo modelos económicos con el uso de la fuerza, de la mano dura, con la dictadura, no voy a recordar en donde ha ocurrido eso.

4.- Verdadero Estado de Derecho. No como antes que era estado de cohecho. Ahora la Fiscalía es independiente. Antes el procurador recibía órdenes del presidente; el poder judicial es independiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5.- Paz con justicia. Eso muy importante, es valiosísimo vivir en paz. Imagínense si tenemos bienes y nos secuestran, sufrimos, padecemos, eso no. Estamos buscando garantizar a todo el pueblo de México la tranquilidad, la paz, y eso se logra con justicia social.

6.- Que no haya aumento de impuestos. Esto ayuda porque que pasó en el sexenio anterior, hicieron una reforma fiscal y aumentaron los impuestos. Ahora no.

7.- No aumentar los precios de los combustibles. No va a haber gasolinazos, ahora no aumentarán la gasolina ni el diésel, y no va a aumentar la luz ni el gas. Eso ayuda a todos.

8.- Están bajando las tasas de interés. Cuando llegamos estaba a casi 8% la tasa del Banco de México, ha habido una baja de 2%. Ha bajado y está en 6% la tasa de Banxico, que es la que sirve para regular las tasas de interés que utilizan los bancos para el otorgamiento de créditos.

9.- Hay inversión en obras públicas. Habrá más inversión, se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucia y el cemento se le compra a Cemex, el acero a industriales de Monterrey. Ya se entregó el contrato del primer tramo del Tren Maya a una empresa mexicana asociada con una china. Se van a crear en ese tramo 30 mil empleos, en una semana se entrega el segundo tramo, otros 30 mil empleos, este año en los cinco tramos estamos hablando de 150 mil empleos, y a empresas en su mayoría mexicanas para fortalecer la economía y ayudar al sureste la zona históricamente más abandonada del país. Hay inversión privada en Pemex, en la CFE, en la construcción de viviendas, en todo hay inversión privada.

10. Se logró la aprobación del T-MEC. Esto va a ayudar mucho, va a entrar en vigor el 1 de julio, muy a tiempo porque esto va a ayudar a reactivar la economía pronto. Pensemos que las empresas maquiladoras que se dedican a la exportación ocupan a 3 millones de trabajadores mexicanos. La industria automotriz y de autopartes, un millón de empleos. Con el T-MEC esto se va a potenciar, más inversión, más empleo, más bienestar y desde luego, más crecimiento económico.