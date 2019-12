AMLO ME PEDÍA ASISTIR A EVENTOS Y DECIR QUE VOTARAN POR ÉL: PONIATOWSKA

En el marco de la presentación de su libro “El amante polaco”, en la FIL de Guadalajara, Jalisco, la escritora Elena Poniatowska reveló que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió asistir a eventos para decirle a la gente “que votara por él”. El libro es una novela sobre la vida de Estanislao II Augusto Poniatowski, el último rey de Polonia.

“A cada rato, Andrés Manuel López Obrador me pedía que fuera a un lugar. Fui a un mar de cerca de Guadalajara, a varios lugares de Los Ángeles, en condiciones distintas. Él me pedía que le dijera a la gente que votara por él. No sé hacer eso, pero más o menos lo intenté”, reveló la escritora.

La novelista manifestó que es “chistosa” la palabra fifí, que reiteradamente ha utilizado el mandatario, aunque consideró que es un término que daña a la sociedad: “Pienso que es chistosa esa palabra, pero sí siento que es malo decirlo, que no debería porque divide a la gente, hace un daño absolutamente inútil”.

Poniatowska también expresó que AMLO debe “tener conciencia del amor que se ganó y del amor que debe devolver” y añadió “Él tiene que tener esa conciencia, ojalá que no lo pierda”.

Por su parte Javier Aranda Luna, quien la acompañó, dijo “Convendría leer esta novela para distinguir a los verdaderos fifís de aquellos que, aunque se vistan de seda y afecten la voz al hablar, son solo unos aspirantes a un mundo que no conocen; me imagino que no leen”.