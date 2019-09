AMLO NIEGA USAR PROGRAMAS SOCIALES PARA PROMOCIONARSE

Respecto al presunto uso de recursos públicos para promoción personal de que lo acusa el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que presentará por escrito su postura y dijo que no podría acudir a la audiencia citada por el INE porque tenía ya programado un viaje a Coahuila este viernes.

“Aprovecho para decirle a los servidores públicos del INE, a los consejeros del INE que no voy a poder asistir ahora, pero que sí voy a enviarles un escrito hoy mismo, si me lo permiten, para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa”, dijo el presidente durante la conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

En el escrito que enviará al INE, dijo el titular del Ejecutivo, dará sus razones por las que considera que no utilizó los recursos públicos para su promoción personal.

Hizo hincapié en que su desempeño en el cargo se ha comportado de forma legal y se negó a ser comparado con gobernantes anteriores que, dijo, sí utilizaban recursos públicos para favorecer a partidos y candidatos afines.

“Lo único que les voy a decir es vámonos respetando, no somos iguales, que no me confundan, eso sí calienta. Nosotros venimos de una lucha donde padecimos de los fraudes de Estado”, afirmó.