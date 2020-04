AMLO no reconoce el esfuerzo de micro empresarios, acusan

Luego de lamentar que con sus declaraciones el Presidente Andrés Manuel López Obrador demuestra la falta de aprecio a los millones de micro empresarios que mantienen la economía del país, Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación Estatal del Pequeño Comercio en Campeche, advirtió que dejarían de pagar impuestos y sería un movimiento nacional, no solo en nuestro Estado.

-Todo el tiempo nos cobran impuestos, y hoy que requiere ayuda la gente pagadora de impuestos para salir adelante, no la hay: no queremos que nos regalen dinero, pedimos una prórroga en el pago de impuestos para enfrentar esta situación no solo por cuestiones de salud sino también económicas –agregó.

Puntualizó no estos momentos no son tiempos políticos sino ver a la gente que trabaja y necesita el respaldo y apoyo de la autoridad para la gente.

-La respuesta que tenemos y es sencilla: si el Presidente no voltea a ver al pequeño comercio y no se le da el apoyo y respaldo que merece, vamos a dejar de pagar impuestos; nos vamos a unir, somos millones, no somos uno ni dos los que mantenemos a este país, desde una “huacalerita” que está en el mercado hasta las grandes empresas.

Tajante, manifestó los Gobiernos en turno “tienen que voltear a ver al pequeño comercio” y dejar de lado “la cacería de brujas fiscal, que no vamos a permitir”. Con sus declaraciones, el Presidente claramente demuestra que no le tiene aprecio a la gente que mantiene a este país, que paga impuestos y hoy necesita que el Gobierno la voltee ver