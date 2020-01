AMLO pide a Segob no meterse con datos biométricos del INE

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, señaló que no es tema prioritario la solicitud de obtener una cédula de identificación única.

“Como no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral yo le di instrucciones a la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona, no. Y cómo están muy sensibles los del Instituto Electoral pues no hay que testerearlos”.

“No es un asunto prioritario… ya cuando se serenen, y se entienda y además que la gente esté informada de qué se trata y todo, pero todo eso de tener una identificación única, todo eso genera muchas sospechas, inquietudes, entonces no queremos eso, o hacerlo en su momento cuando se pueda, no es prioritario”.

Dijo que lo que sí es prioritario, es elevar a rango constitucional la pensión a adultos mayores, y las becas para personas con discapacidad y estudiantes”.

“Si atendemos las causas, vamos a poder lograr una sociedad mejor, si no hay trabajo, si el salario no alcanza, si se abandona el campo, a los jóvenes, si continúa la desintegración familiar y continúa la corrupción es pecho a tierra”, expuso.