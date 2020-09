AMLO pide a sus funcionarios lealtad “a ciegas” al proyecto no a su persona

“Pedimos lealtad a ciegas, para acabar con la corrupción, con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero sobrio, hacer justicia. Sí es lealtad al pueblo, no a la persona, porque se convierte en abyección. Queremos lealtad al proyecto de transformación. Debemos poner por delante la justicia”, resaltó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, ante la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), donde agregó, existía corrupción y robos de joyas al interior del Indep.

Señaló que todo se hacía para simular que se combatía la corrupción y de que todo se hacía de conformidad con la ley.

“Puro cuento, simulación. Resulta que no se puede nada por la normatividad. Como decía el finado Héctor Suárez, no hay, no hay. Por eso hablo del elefante reumático, echado”, precisó AMLO.

“Y el que no coincida, con entera libertad puede decir que no está de acuerdo. Además, puede ir a Reforma porque le van a abrir los espacios para que declaren en contra de nosotros, pero, ni modo, qué le hacemos”, expuso.

“Cuando hay que optar por el derecho o la justicia, tiene que prevalecer la justicia. La ley es para el hombre y la mujer. ¿Qué sucede en el gobierno? Hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia. Se rifa un avión de lujo, que es un insulto al pueblo de México, para que lo obtenido se dedique a equipos médicos para hospitales donde se atiende a la gente humilde. El fin es sublime; eso es justicia“, declaró.