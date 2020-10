AMLO pidió a FRENAAA ceder el Zócalo un día al mes

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió a los manifestantes de FRENAAA, “desocupar un día al mes la plancha del zócalo con la finalidad de garantizar la libertad de manifestación a todos los movimientos que lo requieran”.

“No va a haber desalojos. Un acuerdo que les propongo a los de FRENAAA, México Sí y a la BOA, que un día al mes, que nos permitan el Zócalo. Un día al mes”, declaró.

En conferencia de prensa, indicó que en su gobierno se vive una libertad de expresión completa, tanto en los medios de comunicación como en la libre expresión de ideas.

“Mi escudo protector es esta conferencia.. mi ángel de la guarda es el pueblo, si se tiene el respaldo del pueblo y se mantiene la comunicación con el pueblo, no hay nada que temer.. esa es la estrategia, tenerle amor al pueblo, servirlo y estarle informando, con eso por eso no estoy preocupado.. estoy ocupado en enfrentar las crisis de la pandemia y la crissi económica pero con mi conciencia tranquila y trabajando por el pueblo”, expuso.

“Se dice que en una campaña en Estados Unidos le preguntaron a Clinton sobre lo fundamental o el mismo se interrogó (y él dijo) la economía, lo otro ya no lo voy a decir.. yo si me interrogo y me contesto, tengo que decir que el pueblo, esa es la fuente del poder, el poder emana del pueblo: el pueblo, el pueblo, el pueblo”.