AMLO PRESENTA PLAN DE APOYO A CRÉDITOS INFONAVIT

Con la finalidad de que trabajadores finiquiten sus créditos Infonavit y obtengan las escrituras de sus bienes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa Responsabilidad Compartida.

Explicó que esta medida fue tomada luego de que se tiene el reporte de las problemáticas que tienen los trabajadores para terminar de pagar los créditos de inmuebles.

“El programa es para ayudar a quienes cuentan con un crédito Infonavit a tener escrituras. Una de las quejas que he recogido en las giras es que pagan y pagan y no dejan de pagar por distintas causas, y hay preocupación por eso, son viviendas, sus hogares y queremos darles seguridad; primera de que no se va a desalojar a nadie y se dará también la oportunidad de que puedan terminar de pagar para tener sus escrituras, todo esto tiene que ver con un programa de combate a la corrupción”, detalló.

Al respecto, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, detalló en conferencia en Palacio Nacional que 194 mil 875 trabajadores en esta primera etapa y se apoyará, principalmente, a quienes tienen menos ingresos.

Explicó que entre otras las acciones que busca la nueva administración están la alineación del financiamiento Infonavit a la Política Nacional de Vivienda, que será presentada en abril; enfocarse a las preferencias de los trabajadores (autoconstrucción); un nuevo modelo de cobranza social en alianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y el rescate de vivienda abandonada con un enfoque de recuperación del entorno.