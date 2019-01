AMLO SE COMPROMETE A RESPETAR AUTONOMÍA DEL BANXICO

Durante la presentación del Programa de Impulso al Sector Financiero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó a todos los mexicanos a cumplir el marco legal, que “haya un auténtico Estado de derecho en el país”, y garantizó el pleno respeto a la autonomía del Banco de México (Banxico).

Se comprometió a llevar a cabo una administración mensurada, austera, “vamos a mantener siempre equilibrio económico, no vamos a gastar más de lo que tenemos de ingreso, no vamos a endeudar al país, vamos a buscar que no haya déficit”.

Aseguró que se actuará de manera prudente y responsable en materia de control de la inflación, respetando las medidas adoptadas por el Banco de México, a fin de garantizar el crecimiento económico.

Reiteró que se trabaja para impulsar el desarrollo y modernización del país “sin aumentar impuesto en términos reales, vamos a buscar la forma de hacer un gobierno austero, sin lujos, vamos a liberar muchos fondos en el gobierno”, para lo que se conjuntará inversión pública, privada mexicana y extranjera.