AMO A MÉXICO Y NO PUBLICARÉ EN CONTRA DE MI PAÍS: SALMA

La actriz, productora y empresaria veracruzana Salma Hayek aprovechó la presentación de la serie Monarca, la cual produce, para aclarar que ama a su país y que su manera de proteger a México es no escribir en sus redes sociales todo lo que le duele de lo que pasa, pues afectaría a la economía.

Quiero aclarar que hay muchas cosas que no puedo decir en Instagram. Es verdad que comenté lo que está pasando en Coatzacoalcos (el asesinato de varias personas en un bar), me gustaría poner muchísimas otras cosas, porque no es la primera vez que esto sucede en mi tierra, pero no lo hago, porque la mayoría de mis seguidores son en el extranjero, entonces qué es lo mejor que puedo hacer por México, ¿enojarme y decir que el feminicidio… etcétera?, si lo hago no van a hacer nada en México por un post en Instagram, pero se va a enterar el resto del mundo.

“Atraigo atención a los problemas que nos pueden afectar en el turismo, con personas que están tratando de invertir en México y muchas otras cosas, con la imagen del país, no es que no ponga más en las redes sociales porque no me interesa mi país, sino porque es mi manera de protegerlo”, enfatizó.

La veracruzana aseguró que no le interesa hacerse de más seguidores, si eso es en contra de México.

Durante la presentación de Monarca, la actriz y productora Salma Hayek estuvo acompañada por Osvaldo Benavides, Rosa María Bianchi, Irene Azuela y Juan Manuel Bernal.