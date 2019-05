ANA HERNÁNDEZ DESTACA EN TOUR DE GILA

La ciclista campechana oriunda del municipio de El Carmen, Ana Hernández Delgado finalizó en el lugar 15 de la tercera etapa del Tour of The Gila 2019 que se lleva a cabo en Silver City, New México, donde ha dado muestras de su calidad y buena preparación para colocarse entre el pelotón puntero.

En esta tercera etapa el primer lugar le correspondió a Chloe Dygert del equipo Sho-Air TWENTY20, segundo lugar para Brodie Chapman del equipo TIBCO-Silicon Valley, tercer lugar para Jennifer Luebke del equipo Sho-Air Twenty20 y en el lugar 20 la campechana Ana Hernández Delgado del equipo Durango-Specialized-IED.

Mientras que en los resultados generales subió al lugar 15, el primer lugar fue para Brodie Chapman de AUS Team TIBCO – Silicon Valley Ba, segundo lugar para Chloe Dygert USA Sho-Air Twenty20 y tercer lugar Jasmin Duehring del equipo Canada Sho-Air Twenty20.

La cuarta etapa se correrá en Silver City con una distancia de 69,5 km. de esta manera el Instituto del Deporte da seguimiento a la participación de esta destacada ciclista.