Ana María Alvarado confesó que dio positivo a covid-19 y que “sí da miedo”

La periodista Ana María Alvarado confesó que dio positivo a COVID-19 y en un enlace con sus compañeros de Sale el Sol, Alvarado reconoció que “tiene miedo”.

Relató que ya se había realizado una prueba que resultó negativa, pero como siguió sintiéndose mal optó por someterse a un nuevo test que dio positivo.

“No me podía parar, me desvanecía. No me daban ganas ni de comer, tenía dolor de garganta, dolor de cabeza muy fuerte, una opresión en el pecho, por lo que pedí que me llevaran al hospital”, expuso.

“Sí da miedo, porque cuando te dicen que te vas a quedar en el hospital, y te transportan en el carrito ese todo cubierto con plástico y todo el protocolo sí te empieza a dar miedo, y como tienes muchas horas de soledad, entonces uno empieza a pensar, y si me pasa esto, y si se me complica”, expuso.

“Este no ha sido mi año en cuestión de salud, ha habido varios malestares, pero siempre pensando en mirar hacia adelante, en salir bien, en ir saltando los obstáculos”.