¡ANAHÍ REVELA EL SEXO Y NOMBRE DE SU BEBÉ!

Mi corazón explota de amor ! Viene un bebito lindo !!! 💙☀️🙌🏻 Manu tendrá a su mejor amigo para siempre y yo tendré la fortuna de ser su mamá ! 💙😍 Gracias a Dios ! Les pido nos pongan en sus oraciones para q esta espera siga siendo bonita y tranquila. 🙌🏻 Gracias por compartir conmigo momentos tan lindos y llenos de amor ! 💙💙💙💙🙌🏻