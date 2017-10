ANCIANO SE EXTRAVÍA, PIDE AYUDA PARA RETORNAR A SU HOGAR

Fiscalía solicita el apoyo de la ciudadanía para que aporten datos que conlleven a la localización de los familiares de Juan Hernández Lorenzo, quien fue localizado deambulando por las inmediaciones de la avenida CTM.

Los servidores públicos manifestaron al Ministerio Público, que este martes 24 del mes y año en curso alrededor de las 10:30 horas, cuando realizaban recorridos de vigilancia por la avenida CTM, observaron a una persona de la tercera edad, quien caminaba de un lado a otro.

Los agentes preventivos al acercarse al adulto mayor y entrevistarlo, esta persona dijo responder al nombre de Juan Hernández Lorenzo, contar con 77 años de edad, ser originario del municipio de Gutiérrez Zamora perteneciente al estado de Veracruz, que llegó a la ciudad el 22 de junio y que habita en el domicilio de su hija Juana Hernández Santiago.

Asimismo, Juan Hernández comentó que no recordaba como retornar a la vivienda, no portaba documento oficial para que se identificara y no tenía dinero, ante tal situación y temiendo por la integridad física del adulto mayor, optaron por trasladarlo a esta institución para que se le brinde apoyo en la localización de los familiares.

Juan Hernández Lorenzo tiene 77 años de edad, complexión delgada, tez morena, 1.50 metros de estatura, cejas pobladas y entrecanas, barba entrecana, cabello entrecano y lacio, ojos color café, orejas medianas, boca grande y labios delgados. Porta camisa de vestir color amarillo, pantalón de vestir color beige, un sombrero tipo vaquero de color gris y tenis negros con agujetas rojas.