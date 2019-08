ANGELIQUE BOYER SE DEPRIME POR SITUACIÓN DE TELEVISA

Angelique Boyer ha trabajado en Televisa por más de 20 años, por ello no es sorpresa que los recortes que ha habido en la empresa la pongan triste.

Durante la más reciente emisión del programa “Confesiones” conducido por Aurora Valle, la protagonista de Telenovelas, no dudó en hablar sobre la que ha sido su casa por tantos años.

La novia de Sebastián Rulli, confesó que en el último proyecto en el que trabajó no había personal técnico durante todas las grabaciones.

“A mí me da mucha nostalgia que ya no haya equipo, en mi última telenovela ‘Amar a muerte’ no hubo ni una sola persona del equipo técnico de Televisa”, comentó.

Boyer de 31 años, platicó que no puede evitar deprimirse cada vez que entra a las instalaciones de Televisa debido a que casi no hay colaboradores.

“Me genera mucha nostalgia los recortes que han habido, es lo más feo que he vivido; desde hace tres años empezó, y ha sido deprimente cada vez que entro a Televisa”, agregó desconsolada.

Finalizó diciendo “Cuando entro a Televisa, con la gente (que queda), nos vemos con un amor de hace cuánto no nos vemos, eso me genera tristeza”.