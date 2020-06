Ante altos niveles de contagio, alerta Sectur que “no es tiempo de turismo de playa”

México tiene un gran número de playas certificadas como “blue flag”, que son limpias y a quienes les compete el tema es a la Secretaría de Medio Ambiente; pero lo que hay que decir es que ahorita no es tiempo de turismo, pues el contagio de coronavirus sigue muy fuerte, manifestó Jorge Manos Esparragoza, secretario estatal de Turismo, quien comentó en el caso de Quintana Roo, son dependencias más enfocadas en el tema de playas, lo que apuntó también ayuda.

-No es un tema que le compete directamente a la Secretaría de Turismo, sino a la de Medio Ambiente, entre otras. Nosotros seguimos con el Punto Limpio, que es el que abandera la Secretaria de Turismo Federal y a eso vamos a enfocarnos, principalmente en hoteles, restaurantes, agencias de viajes y aeropuertos –puntualizó.

Aclaró que la certificación de playas es distinta a la certificación que recibió el balneario Playa Bonita, pues en este caso se trataba de la primera playa inclusiva del país, certificada y avalada por la Secretaría de Turismo Federal.

-El blue flag, es una certificación que se da por las playas limpias no es que sea turismo incluyente, sino que las playas son lo más aptas para bañarse, entonces realmente eso no le compete a la secretaría de Turismo, no recae en nuestra responsabilidad.

Manos Esparragoza indicó se trabaja fuerte con la certificación de Punto Limpio, con los consultores y la recuperación va de manera escalonada.

-Algunos hoteles todavía no han abierto, algunos restaurantes con muy poco aforo, hay que ser muy conscientes; ayer fue de más contagios en el Estado, entonces, realmente tenemos que primero cumplir con quedarnos en casa si no hay una necesidad máxima de salir, y vamos a seguir trabajando de manera virtual, y presencial cuando se permita, pero más adelante ya vamos a poder dar a conocer el plan de reactivación –concluyó.