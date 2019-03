ANTE RECORTE, SECRETARIOS DE TURISMO DIALOGARÁN CON DIPUTADOS FEDERALES

Se han perdido los apoyos turísticos para los estados con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, y ante esta preocupante situación, los secretarios de Turismo de cada entidad se reunirán con la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados para exponer las necesidades que tiene el sector para continuar fortaleciéndose.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragoza, resaltando, “estamos en la mejor disposición de trabajar con el Gobierno de México pero el turismo no puede detenerse, México como país invertía 5 mil 600 millones de pesos, todo ese recurso ahora se fue al Tren Maya, y no es que esté mal pero hay que crear un equilibrio”.

Señaló que se ha dejado de apoyar a los pueblos mágicos, no hay inversión para infraestructura y no se tiene para capacitación con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México.

“Países más pequeños están invirtiendo más que nosotros, la publicidad no es barata pero es necesaria porque si no invertimos en ello no nos van a conocer, ya se nos está yendo el año y tenemos que apurarnos, vamos a presentar los datos duros de lo que significa el turismo para el país para lograr sensibilizar y que se pueda tener más apoyos”.