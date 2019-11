ANTES DE MORIR, JOSÉ JOSÉ DESCUBRIÓ QUIÉN LO ESTAFABA

Jorge Reynoso es un empresario mexicano, quien conoció al cantante José José en los años 70, y entabló una importante amistad con el intérprete. Debido a esos lazos, el cantante recurrió a él para descubrir el misterio de las regalías, porque sentía que lo estaban estafando.

El empresario confirmó que él fue una de las personas a las cuales acudió el “Príncipe de la canción” tras sus sospechas, y buscaba a alguien que le ayudara a encontrar a los culpables. Entre sus inquietudes estaba las presuntas ganancias que obtenía el diputado federal Sergio Mayer por la reproducción de sus materiales en YouTube.

“Yo fui una de las tantas personas a las que acudió, le pregunté lo que estaba pasando y me explica lo de las redes sociales y me dice ‘a mí me están reclamando que a mí me están ayudando con esto’ y comenta lo de Sergio Mayer y él tenía la duda, hasta dónde Sergio lo estaba haciendo. Y yo lo que le dije a José en ese momento fue, ‘si tú crees que esto es lo que está pasando, bueno investígalo tú realmente”, dijo Reynoso en entrevista con el programa “Suelta la Sopa”.

Después de esa plática, el empresario llevó a José José con uno de sus abogados personales, quien le ayudó a desenmascarar a quien fuera la presunta responsable.

“Yo lo llevé a ver a Alan Carter, que es uno de mis abogados, y en esa reunión yo sí le dije que hicimos un estudio antes de que él llegara a la oficina de Alan y pedimos unos datos y le dije, ‘lo que sí te quiero decir es que sí hay una persona que sí está haciendo reclamos tuyos para cobros’”, explicó Reynoso.

“Me dijo ‘¿quién es hermano?’, a lo que le pregunté: ‘¿quieres que te lo diga aquí, en la sala de juntas?’ Y me dijo que no había problema. El problema es que yo no quería decírselo en frente de Sara (Salazar), de su esposa, porque se trataba de Monique (Cardona)”, agregó Reynoso.

Monique Cardona es hija de Sara Salazar, a quien tuvo durante su primer matrimonio.