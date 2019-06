ANUEL AA Y KAROL G MUESTRAN SUS MOMENTOS EN LA CAMA

Karol G y Anuel AA son la pareja del momento. Los cantantes han amasado sendos éxitos como ‘Culpables’, ‘Secreto’ y ‘Ocean’, canciones que suman más de mil millones de reproducciones en YouTube. Recientemente, los artistas han colaborado con Arcangel en el tema ‘Tú no amas’.

Los cantantes no tuvieron mejor idea que celebrar la canción con un pequeño video en Instagram, donde se les ve en un íntimo momento en la cama. “Tú no amas – Karol G, Arcangel. Puerto Rico y Colombia”, escribió Anuel AA en dicha red social. La publicación ha sido reproducida en más de un millón de veces en menos de una hora.

Los fanáticos no dejaron pasar la oportunidad de enviar un mensaje a sus artistas favoritos: ¡Hermosos, bebecitos!”, “¡Mira esas suñas, cómo se nota que no lava los platos ni por casualidad!”, “Yo quiero un Anuel AA en mi vida”, “¡Lindos!”, “Extrañaba verlos juntos, los amo”, “La pareja del poder”, “Son perfección”, “¡Qué hermosa pareja, me encantan, bellos!”, “Son todo lo que están bien”, fueron algunos de los mensajes en Instagram.