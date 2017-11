ANUNCIAN II COPA CELTA EN COUNTRY CLUB

Esta mañana se dio a conocer las fechas para la realización de la II Copa Celta Campeche 2018, que se llevará a cabo del 4 al 7 de enero de 2018, con una participación estimada de mil 800 jugadores de 120 equipos.

Este evento contará con el decidido respaldo del Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte de Campeche (Imndecam), cuyo titular, Jorge Carlos Hurtado Montero, en compañía del Gerente General del Campeche Country Club, y los coordinadores deportivos del Celta, Miguel Álvarez y Humberto Lede, presentaron la convocatoria.

En dicho torneo podrán participar los equipos interesados en las categorías 4-5 años, 6-7 años, 8-9 años, 10-11 años, sub 15, sub 17 y libre, tanto en rama varonil como femenil, mientras que la categoría Sub 13 Pro, asistirán equipos invitados donde destacan las fuerzas básicas de clubes profesionales a nivel nacional como: Santos, Atlante, Tijuana, León, Pachuca, Querétaro, Venados; además de la participación internacional del Celta de Vigo, Masaki Sports de China y San Diego Football Center de Estados Unidos de Norteamérica.

El titular del Indecam felicitó a los organizadores por mantener la promoción de este popular deporte en el Estado, al señalar que estos eventos sirven para foguear a los niños que entrenan en las escuelas de formación, además de traer visitantes a Campeche para impulsar el desarrollo económico y el turismo deportivo.

Por su parte, Humberto Lede agradeció al Instituto del Deporte por mantener el respaldo hacia los eventos que promueven la activación física, dejando en claro que esta competencia servirá para consolidar a la Entidad como un buen sitio para realizar cualquier tipo de disciplina deportiva.

Asimismo, informó que para mayores informes pueden comunicarse a la dirección del club deportivo, así como en la Escuela Deportiva del Celta Campeche en horarios de 16:00 a 20:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través del INDECAM cumplen con el compromiso de promover la práctica deportiva en Campeche.