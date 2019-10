¡APARATOSA CAÍDA DE LADY GAGA EN LAS VEGAS!

Lady Gaga sufrió una aparatosa caída en pleno concierto en Las Vegas, mientras bailaba con un fan a quien había invitado al escenario y con el que se fue de bruces.

Mediante las redes sociales, asistentes al “show” desarrollado la víspera como parte de la gira Enigma, subieron imágenes del momento en el que se ve a la cantante de 33 años subirse a la cadera de su invitado de nombre Jack, brincar por el escenario, perder el piso y caer al vacío.

A pesar de lo dramático del instante, la protagonista de la película Nace una estrella continuó con el espectáculo y haciendo bromas aseguró: “Es maravilloso. Nos queremos tanto el uno al otro que nos caímos del maldito escenario”.

De acuerdo con medios internacionales que reportaron el incidente, la cantante hizo referencia a la película Titanic: “Somos como ‘Jack’ y ‘Rose’ (…). Creo que deberíamos tomar un té después de todo”.

El portal de la revista People en Español aseguró que “afortunadamente ni ella ni el joven sufrieron heridas de gravedad y la artista, que tiene una gran resistencia, continuó dándolo todo en el escenario a juzgar por los videos grabados después. Gaga se lo tomó con el sentido del humor que la caracteriza y en unos minutos gracias a su chorro de voz, la caída era historia”.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl

— ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019