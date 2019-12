¡APARECEN TRES SOLES EN CHINA!

Un extraño fenómeno ocurrió en la ciudad china de Khorgas, al oeste del país asiático. En redes sociales fue difundido un video en el que se puede ver lo que parece ser tres soles en el horizonte.

Varias personas de dicha ciudad lograron captar en video este extraño fenómeno conocido como ‘sun dog’ y que consiste en una ilusión óptica que hace que la imagen del Sol se divida en tres.

Expertos indican que esta ilusión óptica ocurre cuando la luz del Sol pasa a través de los cristales de hielo que están suspendidos en el medio ambiente, esto genera una serie de reflejos que simulan ser varios soles.

Residents of a city in China have been stunned to see what looked like three suns hanging above the horizon. The scene, spotted in the province of Xinjiang yesterday, is caused by a natural phenomenon known as a 'sun dog'. pic.twitter.com/v7ReknEbwm

