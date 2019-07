APICULTORES DENUNCIAN NULO APOYO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN

Una gran preocupación prevalece entre el sector apícola con la nula respuesta del Gobierno Federal a la múltiples gestiones de apoyo que han realizado en el primer semestre del año, lamento el presidente de Miel y Cera de Campeche, José Luis Flores González, a su regreso de una reunión más en la Ciudad de México donde dijo que las noticias no fueron buenas.

“Nos reunimos con el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, como parte de las gestiones que hemos estado realizando con el Gobierno Federal, la verdad no traemos buenas noticias, no nos han concretado ningún apoyo, es lamentable porque viene la temporada crítica para los apicultores y aún no hay respuesta”.

Manifestó que no hay oficialmente ningún apoyo para los apicultores campechanos, pero que se insistirá con la federación en apoyos que permitan hacer frente a los siguientes meses del año.

“No nos podemos dar por vencidos, continuaremos gestionando recursos para apoyar a los apicultores, tenemos pendiente la certificación de la empacadora de miel y también hemos planteado que la miel sea parte de la canasta básica de alimentos”.