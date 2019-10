APLICACIONES QUE TE AYUDARÁN A DEJAR EL TELÉFONO

Si bien Google es una de las empresas con mayor interés y poder en lo que respecta a los smartphones y los servicios que hay en nuestro teléfono, desde hace años la compañía de Mountain View ha intentado ofrecer opciones a sus clientes para que se den cuenta del uso excesivo que a veces hacen del celular, un claro ejemplo de ello es el servicio de Bienestar Digital que se incluye de forma nativa desde la versión de Android 9.

Y justamente de Bienestar Digital o Digital Wellbeing se han desprendido 5 proyectos independientes y experimentales que tienen como objetivo ayudarnos a depender menos del teléfono, y ya puedes probar estas 5 aplicaciones gratuitas para Android.

1- Desert Island

La idea es que le digas a la aplicación cuáles serían las apps que usarías si tuvieras que estar en una isla desierta, por lo que al seleccionarlas solo te dejará usar esas aplicaciones durante las próximas 24 horas, de esta forma puedes centrarte únicamente en las herramientas que de verdad necesitas para trabajar, estudiar o comunicarte.

2- Unlock Clock

Se trata de una app que establece un fondo de pantalla animado donde solo vas a ver un número enorme en la pantalla, ¿qué significa?, bueno, pues este número son las veces que has desbloqueado el teléfono durante el día. Así que si quieres saber cuántas veces tomas tu teléfono para desbloquearlo, necesitas esta aplicación.

3- Post Box

Esta es quizá una de las apps más interesantes para no distraerte, pues lo que hace es que almacena todas las notificaciones que llegan al teléfono y no las muestra hasta una hora específica (que tú puedes establecer). Así no te vas a distraer con todos los mensajes de WhatsApp que te llegan mientras trabajas o estudias.

4- We Flip

Debido a que es muy común que la gente tome su teléfono mientras come o cena con la familia, We Flip intenta que nos demos cuenta de cuánto tiempo pasamos antes de prestarle atención al teléfono cuando estamos con amigos o familia. Y es que la app crea un grupo con usuarios que se desactiva una vez que alguien del grupo toma su teléfono para desbloquearlo.

5- Morph

Este experimento busca adaptar tu teléfono a diferentes situaciones para así enfocarte solo en lo importante, por ejemplo, puede decir que apps usas cuando trabajas, qué apps activar cuando haces ejercicio, qué apps activar antes de ir a dormir, y de esta forma el teléfono desactivará todas las demás aplicaciones para no distraerte.