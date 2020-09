Aplicará Johnson & Johnson 60 mil dosis para probar efectividad de su vacuna

La búsqueda de la vacuna para la Covid-19 ha tenido este miércoles otro buen registro. El primer suero contra el coronavirus que tiene como objetivo proteger a las personas con una sola inyección entró el lunes en la fase final de los ensayos clínicos para tratar de demostrar si una vacuna de una sola dosis contra el covid-19 puede proteger del virus, informó Johnson & Johnson.

De acuerdo a los responsables, será uno de los mayores estudios de vacunas del mundo contra el coronavirus hasta el momento, pues probará la vacuna en 60 mil voluntarios en Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Sudáfrica.

Otras vacunas en Estados Unidos -incluidas las realizadas por Moderna Inc. y Pfizer Inc., y otras en varios países- ya se encuentran en la etapa final de pruebas.

Hay muchas esperanzas de que a fines de año haya éxito con al menos una de las candidatas que se están probando en EU, tal vez antes. Sin embargo, los funcionarios de salud estadunidenses insisten en que la búsqueda mundial de una vacuna no está tomando atajos riesgosos.

“Queremos hacer todo lo que podamos sin sacrificar la seguridad o la eficacia. No vamos a hacer eso, para asegurarnos de terminar con vacunas que salvarán vidas”, dijo a los periodistas el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés).

