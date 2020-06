Apoyo a jóvenes para que no se fomente “el sicariato”: AMLO

Al asegurar que trabaja para quitarle las bases de apoyo a los delincuentes y no se fomente el “sicariato”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que su gobierno se dedica a atender a los jóvenes que anteriormente fueron llamados ninis.

“Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales, que tengan oportunidades de estudio, de trabajo. A eso estamos dedicados, para quitarle las bases de apoyo a los delincuentes que no puedan enganchar a los jóvenes, que no se fomente el sicariato”.

“Es decir, que jóvenes y personas por dinero sean capaces de quitarle la vida a otra persona, esto se tiene que ir mejorando buscando el bienestar… estamos trabajando, atendiendo a los jóvenes”.

A través de un video en redes sociales, AMLO lamentó el atentado en contra el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch, sin embargo, mencionó que no “se van a dejar intimidar”.

“Tenemos miedo, porque somos seres humanos, tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos, pero hay una diferencia, no somos cobardes”.

Aseveró que no se dejarán intimidar, “aquí es muy importante que quede claro. Nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas baladronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero si vamos a actuar y evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes”.