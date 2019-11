¡APROBADO! PROGRAMAS DE AMLO TENDRÁN MÁS RECURSOS, RECORTAN A DEPENDENCIAS

El Presupuesto de Egresos 2020 aprobado anoche por los diputados reasignó 20 mil 607 millones de pesos al proyecto enviado por el Ejecutivo federal para robustecer la operación de la Secretaría de Bienestar con ocho mil 365 millones. Así, Sembrando Vida, estrategia emblemática de este gobierno, pasó de 25 mil a 28 mil millones de pesos. La pensión para adultos mayores subió de 126 mil 650 a 129 mil 350 millones. A Hacienda también le sumaron dos mil 500 millones.

En contraste, la dependencia autónoma que más sufrió recorte sobre la propuesta original fue la FGR, con mil 500 millones de pesos menos. También el Poder Judicial tuvo una baja de mil 327 millones. Al IFT le redujeron más de 188 millones.

En una sede alterna, a 18 kilómetros del Palacio Legislativo de San Lázaro que aún permanecía bloqueado, los diputados lograron aprobar ayer en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 con modificaciones que dan más recursos a secretarías como la del Bienestar, pero que disminuyen el presupuesto solicitado por los órganos autónomos como el Poder Judicial, el INE y la Fiscalía General de la República.

Las bancadas del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron 303 reservas.

La bancada del PAN fue a la sesión de la Comisión de Presupuesto, pero no a la del pleno y envió 223 reservas; no participó en la discusión argumentando que no votaría “en lo oscurito de los ciudadanos” y en protesta de que la sesión fue en una sede alterna para evadir a manifestantes en San Lázaro que pedían recursos para el campo.

La dependencia que más sufrió recorte fue la Fiscalía General de la República, de mil 500 millones de pesos, para quedar en 16 mil 702 millones 187.474 mil pesos

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que éste sería el recorte presupuestal más grande de su historia, justo cuando se comienza a organizar la elección más grande de la historia en 2021, en la que se elegirán 15 gubernaturas y 29 congresos.

Añadió que podría “entrar a una zona de riesgo”, porque “se trata de organizar en 2021 una elección para permitir la recreación de la democracia y de darle elementos de identidad a millones de mexicanos”.

Entre los 13 programas de la nueva administración sin reglas de operación, pero regidos bajo lineamientos, figuran el de: Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Crédito Ganadero a la Palabra, Fertilizantes, Producción para el Bienestar, Programa de Microcréditos para el Bienestar y Jóvenes Escribiendo el Futuro,

También, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa Nacional de Reconstrucción, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida y Programa de Apoyos a la Cultura.

El dictamen aprobado anoche por el pleno de la Cámara de Diputados establece que la suma de estos programas sociales corresponde conocer los aspectos en que se puedan ir mejorando y será un instrumento efectivo para transparentar los padrones.