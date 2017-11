APROBAR CUENTAS PÚBLICAS ES AVALAR TRABAJO DE AUDITORÍA SUPERIOR

La aprobación de las Cuentas Públicas que recibimos del Auditor Superior del Estado, actualmente en análisis por la Comisión de Fiscalización, no significa que se avala si han hecho o no mal uso de los recursos, lo que se avala es el trabajo de la Auditoría Superior del Estado y se informará cuando se va a presentar para aprobación de los diputados, lo que permitirá dar seguimiento a las observaciones que le hicieron a cada uno de los municipios para que aclaren, solvente y si no, pues se apliquen las sanciones correspondientes, explicó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz.

Asimismo, señaló que antes de concluir el mes de noviembre, en 10 a 15 días más, el Poder Legislativo deberá recibir los Presupuestos de Ingresos de los once municipios y el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Ejecutivo estatal, en ambos casos para el ejercicio fiscal 2018, que deberán aprobarse en el mes de diciembre, luego de su revisión y modificación en su caso.

-El Gobernador ha gestionado muchísimo recurso para el Estado, y con toda la transparencia que se trabaja en el Congreso, hemos estado trabajando en ello, rendir cuentas a los ciudadanos de cómo va ese presupuesto, si aumentó, disminuyó, esperamos siempre que venga al alza esa es parte de la gestión, indicó.

Al abundar sobre el presupuesto estatal, comentó incluye a entes como el IEEC, y en las reuniones que se celebren, se revisará su contenido, se harán las variaciones pues son tiempos de elección en algunos casos, en otros donde sea necesario se incrementará, pero aclaró que prácticamente se ejercen los mismos presupuestos.

Por otra parte, sobre las propuestas para la integración de la Ley de Asentamientos Humanos, comentó están en tiempo para recibir planteamientos, observaciones y canalizarlas a las instancias correspondientes como es el área jurídica y analizar si no hay algún caso de inconstitucionalidad, no haya choque con alguna otra ley.

-Una iniciativa de ley, una propuesta de ley puede tener modificaciones, es perfectible, pero a fin de cuentas la idea es que reúna todos los requisitos, todas las opiniones, todo lo que se vertió en los foros pasados. En la propia ley se manejan los planes de desarrollo urbano y se solicitará a cada uno de los municipios la presenten, empezando por Campeche y Carmen.

-La Ley va a marcar que todos los municipios la tengan que presentar para tener un crecimiento como dice la Ley de Asentamientos Humanos, todo lo que tiene que ver para que el Estado crezca en orden con todos sus municipios y evitar haya asentamientos donde puedan darse daños al patrimonio o a las personas.