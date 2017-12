APRUEBAN INGRESOS DE OCHO MUNICIPIOS, RECHAZAN LA DE PALIZADA

Con un criterio unánime que quedó de manifiesto en la calificación de los dictámenes a las Leyes de Ingresos que presentaron para el ejercicio fiscal 2018, nueve de los once ayuntamientos del Estado de Campeche, los diputados presentes aprobaron el estudio que presentaron las Comisiones encargadas de su análisis, por lo que con excepción de Palizada, los municipios de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, podrán obtener los ingresos que plantearon en su documento original.

Con la asistencia de 30 diputados se desarrollaron los trabajos camerales de este jueves, que se vio “amenizado” con la presencia de campesinos del Frente Campesino Independiente “Emiliano Zapata”, con su líder al frente, para entregar una solicitud formal dirigida a las diferentes fracciones y representaciones legislativas, así como diputados independientes en la que piden se cumpla el compromiso de inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del recinto legislativo, el nombre del guerrero maya Moch Cohuó, entre otros planteamientos, documento que recibió personal de la Secretaría General del Poder Legislativo.

Por lo que respecta a las Leyes de Ingresos, en el caso de Palizada, no se aprobó su propuesta pues no cuenta con el apoyo del Cabildo, pues de los diez cabildantes, cinco votaron en contra, 4 a favor y uno se abstuvo, por lo que se prorroga para el próximo año la vigencia de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 201, por 118.6 millones de pesos, en números cerrados, en tanto no se cumpla con los requisitos que marca la ley y acredite la autorización, para que los legisladores locales resuelvan los conducente.

Los ingresos autorizados a los ocho municipios señalados son: Calakmul, 215.7 millones de pesos –todos en cifras cerradas-; Calkini, 258.8 millones de pesos; Candelaria, 368.5 mdp; Champotón, 370.3 mdp; Escárcega, 305.6 mdp; Hecelchakán, 156.5 mdp: Hopelchén, 248.3 mdp y, Tenabo, 104.1 mdp. Los correspondientes a Campeche y Carmen, se someterán al pleno la próxima semana.

Por otra parte, el pleno aprobó, también de manera unánime, los dictámenes relativos a una iniciativa de reformas de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con lo que serán tres y no dos, los periodos ordinarios a realizar durante el año por ese cuerpo colegiado, así como el calendario oficial de labores para su personal para el próximo año.

Por otra parte, se dio lectura a dos iniciativas del Ejecutivo Estatal, para una nueva Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado y; la segunda para reformar diversos numerales de la Ley de Transporte y de la Ley de Hacienda, ambas del Estado de Campeche.