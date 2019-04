ARANCELES A AUTOS SI MÉXICO NO FRENA TRÁFICO DE DROGAS Y MIGRANTES: TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que, si el gobierno de México no frena a los migrantes centroamericanos que buscan cruzar la frontera, impondrá aranceles a la importación de automóviles.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, Trump también dio a México un año de ‘advertencia’ para que detenga el tráfico de drogas a Estados Unidos o cerrará la frontera.

“Si México no ayuda, está bien, vamos a ponerle aranceles a sus autos. Lo haré. Yo no juego”, dijo Trump en la Casa Blanca.

“Vamos a darles un plazo de un año, y si las drogas no paran, o paran en su mayoría, vamos a imponer aranceles a México y sus productos, en particular los autos. Y si eso no detiene las drogas, vamos a cerrar la frontera”, afirmó.

Trump, que este viernes tiene previsto visitar la frontera para supervisar la construcción de una barrera cerca de San Diego (California), reconoció que su amenaza de aranceles podría interferir con el T-MEC y pendiente de ratificación.

Previamente, un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó que la imposición de aranceles no es una solución para reducir el déficit comercial que mantiene Estados Unidos, ya que lo que afecta son las condiciones macroeconómicas de los países.