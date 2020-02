Arbitrario, cambio de banco para pago de nómina municipal: Urueta Moha

“De forma arbitraria y sin consultar al Sindicato ni a los trabajadores, el presidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montufar cambió de institución bancaria el pago de nómina, que no tiene sucursal ni oficinas en esta ciudad”, denunció José del Carmen Urueta Moha, secretario general del Sindicato de los Tres Poderes.

-Es un tema preocupante para los trabajadores del Ayuntamiento de Campeche, pues las amenazas que hay son que la primera quincena de febrero se cambie la nómina a Banco Firme… no es que el Sindicato no esté de acuerdo con los cambios, no es así pero no es lo mismo que te cambien a Banorte, a Bancomer, la nómina hoy se encuentra en Santander, una vez que tienes dos, tres créditos, te dan tasas preferenciales, beneficios extras a los trabajadores, no te cobran la consulta, puedes retirar cuando quieras.

-La gente está muy inconforme con esa postura. Banco Firme no tiene sucursal, cajero, nada, y los van a mandar a retirar a Coopel, y eso trae afectaciones para el personal, independientemente que hay varios compañeros que tienen crédito con el Banco y si te sacan, se hace un problema, entrarían al Buró de Crédito.

Urueta Moha calificó de arbitraria la actitud del presidente municipal Fernández Montufar, “como lo han venido haciendo desde el inicio de su administración, pensando en ellos, solamente en ellos y después ellos”.

-Nunca están pensando en la base trabajadora ni se ponen a ver que los trabajadores son su equipo y deben de trabajar de la mano con ellos porque al final quien da la cara a la ciudadanía es el personal, no ellos.

-No dieron ninguna razón, ni al trabajador ni al Sindicato lo están tomando en cuenta para nada, simplemente están actuando, quiero pensar que por algún beneficio para ellos y, nunca se ponen a ver la afectación de los trabajadores –finalizó.