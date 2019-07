ARENA DE MAR NO ES INDISPENSABLE EN LA CONSTRUCCIÓN: CCE

La arena de mar es un insumo en la industria en Campeche que en algunos compuestos del concreto, de un mortero, se utiliza, pues combinado con el polvo de piedra, hace que el producto final sea más duradero, pero no es indispensable y el que algún constructor compre algunos viajes, no es factor de daño, aseguró Víctor del Río R. de la Gala, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, ante la queja de habitantes de Seybaplaya de sobre explotación de este recurso.

-La arena de mar es mucho más cara que el polvo de tierra, mucho más cara; si el insumo con el cual vas a preparar un producto es muy caro, se va a encarecer el producto final, y lo cobras… pero no es factor de daño los volúmenes que se utilizan –aseguró.

-No es indispensable en la actividad de la industria de la construcción en nuestra entidad. No es factor para que se estén extrayendo grandes cantidades. Eso lo utilizan tal vez para otras cosas u otros lugares, podría ser… se utiliza pero no con la misma cantidad que se hace con el polvo de piedra.

-Es mucho más cara la arena de mar y si se utiliza, se cobra, pero no es factor.