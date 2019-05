ARIANA GRANDE CUMPLIÓ SU SUEÑO, VISITÓ EL CENTRO ESPACIAL DE LA NASA

La cantante Ariana Grande, que ha dejado claro su amor por el espacio en una canción, tuvo la experiencia de visitar el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston. En la visita recorrió el control de la misión y usó un traje espacial.

Presumió a sus fans por haber cumplido uno de sus mayores sueños: pasar un día completo en las oficinas de la NASA. La estrella del pop ha conseguido convertirse en astronauta por un día, el deseo de millones de niños alrededor del mundo y, al parecer, el suyo también. Vestida con el traje oficial, ser la invitada de una organización como esta es toda una hazaña que, por supuesto, la intérprete de Thank u, next o One last time ha agradecido públicamente.

Ariana Grande ha expresado que es una gran aficionada a todo aquello que tiene que ver con el espacio exterior, con los extraterrestres y con lo desconocido para el ser humano.