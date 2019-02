ARIANA GRANDE, DE LAS MÁS EXITOSAS

Ariana Grande, con 25 años de edad, ha ocupado los primeros lugares en las listas de éxitos musicales y se ha convertido en una de las jóvenes más influyentes y controverciales del espectáculo a nivel mundial.

La cantante estadounidense estrena su nuevo álbum titulado “Thank u, next” con 12 canciones, que incluye sencillos tanto exitosos como polémicos como “Imagine” y “7 Rings”

A menos de un año de haber lanzado su penúltimo álbum llamado “Sweetener”, ahora la también actriz regresa a la escena con “Thank u, next“.

El álbum incluye un amplio repertorio de 12 canciones como “Imagine”, “NASA”, “Fake Smile”, “Bad Idea”, “Make Up”, “In My Head y Break Up With Your Girlfriend I’m Bored”, además de los polémicos y esperados “Thank u, next” y “7 Rings”. Grande explicó a través de su Instagram que este material tendrá una dark version para la versión física del álbum y otra pink version para la de formato digital.

Para promocionar este nuevo lanzamiento, la joven comenzará una nueva gira por Norteamérica a partir del 18 de marzo, con citas tan importantes como su paso por el Festival Coachella en California en dos fines de semana. “Dos álbumes en seis meses. Qué profundo. Los amo. Hablamos pronto”, aseguró Ariana hace unas semanas a través de una sesión de preguntas y respuesta que realizó en Twitter con sus fanáticos.

En YouTube los videos musicales de sus últimos dos sencillos cuentan con más de 100 millones de visitas, además de que la expectativa por el próximo video ya inició a intrigar a los más fanáticos. También a través de Twitter, Ariana Grande publicó un video teaser de apenas seis segundos, en donde podemos escuchar un adelanto de la canción, que suena similar al estilo que ha utilizado en últimas fechas.