ARMADORES DEBEN PAGAR 59 PESOS DIARIOS POR EMBARCACIÓN: APICAM

Alejandro Manzanilla Casanova, director de la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam), desmintió que se cobren tarifas excesivas a los armadores pesqueros, pues aseguró son las más bajas para los muelles de Carmen y de Seybaplaya, de 59 pesos diarios por navío, para luego indicar que a los empresarios del ramo al parecer no les gusta cubrir dicha cuota pues argumentan que hay un acuerdo con el gobierno del Estado para no pagar, documento que aseguró no han exhibido ni la APICam tiene conocimiento de ella.

Lo anterior, en conferencia de prensa al concluir la reunión de trabajo del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), de la que salió sin concluir este al dirigente de la Canainpes delegación Campeche, Francisco Márquez Zapata, y quien comentó que en ella se le indicó que el camarón no era alimento de primera necesidad o un producto importante y por ello no recibía apoyo alguno.

En compañía del presidente del Consejo, Gustavo Rodríguez Valle, Manzanilla Casanova destacó que la APICam ha invertido en la presente administración Un mil millones de pesos en mejorar la infraestructura del puerto de Seybaplaya, entre recursos federales y estatales y añadió que ante la imposibilidad de traer cruceros de gran tamaño, que transporten a cinco mil personas, por su bajo calado, se llevan al cabo pláticas con grandes empresas como Royal, Carnival y Disney, para traer cruceros más “exclusivos” con 200 a 300 personas que pernoctarían en la entidad.

Sobre la queja del empresario pesquero, aseguró que “por usos y costumbres” los armadores no pagaban ningún servicio a la Administración Portuaria Integral (API), y que el argumento que recibió es que había un acuerdo con el gobierno del Estado para no hacerlo, como un apoyo para la actividad, pero sin que los beneficiados mostraran documento alguno que avalara esta aseveración, y tampoco tienen en sus archivos copia de éste.

Agregó que desde el inicio de esta administración y hasta diciembre pasado, los armadores pagaban 260 pesos diarios por embarcación, situación que cambió en el último mes del 2016, luego de que el Consejo decidieron reducir el pago a 59 pesos.

-Las tarifas las establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no vamos a caer en la omisión de no cobrarlas; se decidió ayudarlos con esta reducción y actualmente es la tarifa más baja en el país para Carmen y Seybaplaya, y podríamos hacer un nuevo análisis –dijo y añadió que de igual manera deben pagar por el servicio de agua y alumbrado con que cuentan, como cualquier beneficiario.

Manzanilla Casanova señaló también que se revisará si los industriales camaroneros pagaban estos servicios y cuotas antes de la actual administración y analizarán si se procede a requerir a la Capitanía de Puerto el certificado de no adeudo a los armadores o el comprobando de pago correspondiente.

-Por nuestra parte vamos a seguir cumpliendo el compromiso adquirido, aseguró.