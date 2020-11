Arozarena, de la gloria al infierno; es detenido por sustraer a una menor

El pelotero cubano-yucateco Randy Arozarena fue detenido en la ciudad de Mérida por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, luego que su ex pareja M.C.B. lo denunciara por sustraer a la fuerza a su hija menor, por no cumplir con sus obligaciones familiares, además de acusarlo de maltrato.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la colonia El Porvenir de la ciudad de Mérida, donde el jugador de los Rays de Tampa, quien saltó a la fama en la pasada postemporada de las Grandes Ligas, fue detenido por los agentes del orden luego de tratar de llevarse a la fuerza a su hija menor de edad.

De acuerdo con reportes de medios, Arozarena, quien el pasado 7 de noviembre se casó en la hacienda Santa Lucía de Conkal, Yucatán con su novia colombiana Cenelia Pinedo, había sido denunciado en la Fiscalía General del Estado por su ex pareja M.C.B, por amenazas y faltas en sus obligaciones familiares.

El jugados de los Rays llegó a la casa de su ex mujer con el pretexto de llevarle unos regalos a la menor, fruto de un matrimonio anterior. Sin embargo, la sacó a la fuerza y se enfrentó a su ex mujer y a su ex suegro, a quien golpeó y habría amenazado con una pistola.

El griterío que se armó atrajo la atención de los vecinos, que entraron en apoyo de la madre de la niña, llamaron al 911 y lograron cerrarle el paso al pelotero en un semáforo.

Arozarena conducía un automóvil Camaro último modelo y estaba acompañado de otro individuo. Trascendió que este día se interpondría una denuncia en la Fiscalía en el Centro de Justicia para la Mujer, mientras tanto el ex jugador de los Mayos de Navojoa y Toros de Tijuana permanece en los separos.