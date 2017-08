ARRANCÓ PRETEMPORADA CAMPECHE FC

“Vamos a jugar bonito porque así me gusta y con disciplina”, subrayó Jorge Rivera Maldonado, director técnico de Campeche FC Nueva Generación durante el inicio de la pretemporada de cara a la campaña 2017-2018 de la Tercera División, en el campo de la Muralla Kin-Ha, con un grupo de 27 elementos.

Previo al inicio del primer entrenamiento, en el vestidor el vicepresidente deportivo Gonzalo Guerrero Gutiérrez junto al cuerpo técnico, le dio la bienvenida a los jugadores a quienes pidió den su máximo esfuerzo, sean disciplinados y sobre todo comprometerse con el equipo en busca de sobresalir y eso se debe de ver desde los entrenamientos hasta en los partidos.

En la primera práctica jugadores ya en el campo, el director técnico Jorge Rivera Maldonado fue claro: “muchachos los quiero bien metiditos desde el día de hoy, yo siempre voy a ser directo y me gusta la seriedad, tenemos que modificar varias cosas, tampoco soy soldado ni su nana para estarlos cuidando si quiero ser alguien es desde el primer día, no dejemos nada para mañana porque a mi no me engañan los que se engañan son ustedes”.

El trabajo que realizaremos va a ser intenso, “el trabajo que vamos a hacer va a hacer esta pretemporada va a ser fuerte y quizá me odien como me paso a mi cuando fui jugador, pero dentro del terreno de juego éramos los mejores porque como entreno juego y se los digo así, esta canchita no engaña a nadie, esta canchita le quita la máscara a cualquiera”.

De inmediato, los puso a realizar trabajo físico por espacio de 30 minutos, trote a un solo ritmo dividiendo al grupo en dos para un mayor rendimiento, en el que los porteros realizaron trabajo específico con Rafael García Zubieta; posteriormente, realizaron un poco de fútbol básicos, que son pases en cortos con el manejo de los dos perfiles para cerrar el primer día con un poco de trabajo físico y de estiramientos al que se unieron los arqueros, es decir, trabajaron alrededor de dos horas.

Al finalizar, el técnico Jorge Rivera dijo que en las primeras semanas se va a trabajar a dos sesiones diarias para que el equipo vaya “teniendo un buen trabajo físico nos va a dar para que lleguemos a lograr el primer paso que es calificar a la liguilla, y para eso trabajaremos porque a mi me gusta el juego bonito, que se tenga el balón que se equivoquen no importa pero que lo intenten, que sean atrevidos”.

Dijo que se tendrán entre uno o dos juegos de preparación por semana para ir soltándonos porque es importante soltar la fuerza con el manejo del balón, “vamos a trabajar a doble sesión, mañana y tarde, por la mañana será el trabajo físico, que pondremos en lo que llega el preparador físico Eugenio Peregrina, y por la tarde haremos fútbol”, finalizó.