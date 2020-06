Arredondo Anguiano pide no especular sobre el Tren Maya

En el mes de septiembre próximo se conocerá el proyecto del Tren Maya, y comenzarán los trabajos, señaló Ramón Arredondo Anguiano, coordinador del proyecto en Campeche, quien señaló toda duda que pueda haber sobre él, debe disiparlas el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

En breve entrevista poco antes de asistir a una reunión en Palacio de Gobierno, en la que uno de los temas era el Atlas de Riesgo en el proyecto, y definir qué obras de remediación se tienen que llevar a cabo, para evitar riesgos en casos de desastres naturales, y la coordinación.

-Ese es el tema: mesa de coordinación institucional y el Atlas de Riesgo es la primera reunión de acercamiento, encabezada por la Secretaría de Gobernación, Fonatur, Gobierno del Estado y un representante de la empresa y la finalidad es establecer la coordinación institucional de los tres órdenes de Gobierno y blindar su construcción así como garantizar no interrupción por desastres naturales, conflictos laborales, etcétera.

En este contexto, sobre las declaraciones del titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, quien reconoció la obra “no está dentro de los estándares que exige el compromiso de México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Arredondo Anguiano indicó la licitación es por la construcción de las vías y la elaboración del proyecto ejecutivo, que tarda tres meses en realizarse.

-Mientras no esté listo el proyecto ejecutivo, no se puede hablar de conceptos de obra, ni de gente que se necesita, maquinaría o equipo -puntualizó-. Entiendo la necesidad de mucha gente que ya quisiera trabajar, participar, pero no se va a dar hasta dentro de tres meses… antes es “puro rollo, pura especulación”.

-Cuando el proyecto ejecutivo esté definido, en septiembre, ya podemos hablar de cuánta gente se va a contratar y de si el proyecto tiene inconsistencias o no las tiene. Hablar de incumplimiento está fuera de contexto –afirmó categórico y apuntó es el Fonatur quien debe aclarar y disipar toda duda.