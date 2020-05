Arrestan a equipo de reporteros durante protestas en EU

Dentro de las manifestaciones que se están realizando por la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis y que desató la ira de miles de personas, quienes salieron a las calles para exigir justicia, reporteros fueron arrestados durante una transmisión en vivo aunque se identificaron con los policías.

“Un periodista de CNN y su equipo de producción fueron arrestados esta mañana en Minneapolis por hacer su trabajo, a pesar de identificarse, una clara violación de sus derechos de la Primera Enmienda. Las autoridades de Minnesota, incluido el Gobernador, deben liberar a los tres empleados de CNN de inmediato”, dijo CNN en un comunicado.

El presidente de CNN, Jeff Zucker, habló con el gobernador de Minnesota, Tim Walz luego de dicho arresto. Walz dijo que “se disculpa profundamente” por lo sucedido y asegura que están trabajando para que el equipo de CNN sean liberado de inmediato”.

Tras unas horas de incertidumbre, el equipo fue liberado.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/IY0H1Lc77E pic.twitter.com/s9XmwVfabP

— New Day (@NewDay) May 29, 2020