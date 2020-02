“Arriesgada y provocadora iniciativa del fiscal”: IMEC

El feminicidio es una acción afirmativa para proteger a las familias de las víctimas y a las propias mujeres; mientras este tipo este puesto en el marco legal, frena un poco a los agresores desde cualquier punto de vista; lamentablemente, falta información y claridad en las propuestas que hizo el Fiscal General de la República y esto provoca reacciones como enojo, descontento, sorpresa y reclamo, indicó Adriana Ortiz Lanz, directora del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC).

-Pedimos con toda firmeza que seamos muy serios en las propuestas que se vayan a hacer para modificar cualquier situación que sea para afectar o beneficiar a las mujeres –manifestó y añadió “vamos a esperar a ver si el Fiscal nos hace pública la propuesta completa, analizar de qué se trata y, si trae beneficios, será bien recibida e incluso compartida por nosotros”.

-Pero si sigue siendo no clara, con imprecisiones, con falta de información, lo que va a tener son reacciones negativas donde con firmeza vamos a decir: no a la eliminación del feminicidio como un tipo legal de defensa, protección y apoyo a las mujeres y sus familias.

Ortiz Lanz señaló hay que ser muy serios en el trabajo legislativo “y esta seriedad implica sepamos comunicar muy bien lo que queremos y cómo lo hacemos en un país donde los feminicidios se incrementa, que no es el caso de Campeche y hay que decirlo con toda claridad; afortunadamente tenemos una muy buena estrategia de contención y de atención, pero no es así en todo el país y donde diariamente hay una mujer que está siendo víctima de un feminicidio, no es posible que tengamos una propuesta de esa naturaleza sin tener la claridad necesaria, el cabildeo con los grupos a cargo de los temas de las mujeres”.

Manifestó de primera instancia deben tener conocimiento quienes son los responsables de las instancias de las mujeres en los Estados del país y el propio Instituto de las Mujeres a nivel nacional, de qué se trata y que nos pidan nuestra opinión.

-Lo primero debió ser el cabildeo y ser claro en la presentación; una iniciativa así la calificaría de arriesgada y provocadora –finalizó.